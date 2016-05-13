رئيس شئون الحرمين يعلن الانتهاء من إزالة المطاف المؤقت فى المسجد الحرام

>أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس انتهاء الأعمال المتعلقة بإزالة جسر المطاف المؤقت بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة، والتى بدأت فى 25 جمادى الآخرة 1437، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال " إن أعمال إزالة جسر المطاف المؤقت تمت عبر ثمانى مراحل كان الأولوية منها فى إزالة الحلقة الرئيسية للجسر، ومن ثم الجسور الأربعة المؤدية إليها حيث تم إزالة 84 عمودا و416كمرة رئيسية، ونقلها خارج المسجد الحرام بكل يسر وسلاسة وبدون أى حوادث وبما لايؤثر على حركة سير الطائفين، وتم الانتهاء قبل المدة المقررة بعشرين يوما".

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف ارتفعت بعد إزالة الجسر المؤقت من 19 ألف طائف بالساعة إلى 30 ألف طائف بالساعة، ليبلغ عدد الطائفين فى جميع أداور الحرم إلى 107 آلاف طائف فى الساعة، كما ظهر صحن المطاف بأبهى حلة وأحسن طرازٍ معمارى ليتمكن فيه الطائفون من رؤية الكعبة المشرفة مباشرة دون أى عوائق بصرية، وأداء شعيرة الطواف بكل يسر وسهولة .

وأشار الدكتور السديس إلى أنه تمت مباشرة إكمال الأعمال المتبقية من الرواق العباسى والمكبرية الجنوبية.مشيدا بالجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة ومنها إمارة منطقة مكة المكرمة والإدارات المختصة بالرئاسة ووزارة المالية والجهات الأمنية واللجنة الفنية للمشروع واستشارى المشروع والمقاول المنفذ التى تضافرت جميعها لإنجاز الأعمال على مدار الساعة بكل كفاءة وفاعلية.

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