طائرة إسعاف إيطالية تنقل 17 جريحا ليبيا للعلاج فى مستشفى روما العسكرى

> وصلت طائرة إسعاف عسكرية إيطالية من طراز (C130) إلى مطار مصراته الليبى الدولى اليوم الجمعة تقل فريقا طبيا إيطاليا، لنقل جرحى ليبيين جراء الاشتباكات ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، للعلاج فى مستشفى روما العسكرى.

وقال الدكتور عمر الترهوني، المكلف من المجلس الرئاسى بمتابعة نقل الجرحى إلى إيطاليا -فى تصريح صحفي- "بعد اتفاق بين المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى والحكومة الإيطالية، ضمن برنامج التعاون بين البلدين فى الحرب ضد تنظيم داعش، بادر الجانب الإيطالى بالتكفل بعلاج جرحى الحرب، ونقل من يستعصى علاجهم داخل المستشفيات الليبية واستكمال علاجهم فى المستشفى العسكرى روما".

وأضاف الترهوني، أن فريقا طبيا ليبيا حدد حالات الجرحى التى تحتاج للعلاج بالمستشفى العسكرى فى روما، وأرسل تقاريرهم الطبية إلى الحكومة الإيطالية، التى أرسلت طائرة إسعاف مجهزة لنقل 17 جريحا من الحالات الحرجة، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق مع الملحقية الصحية فى السفارة الليبية فى روما، لمتابعة وصول الجرحى ونقلهم إلى المستشفى

>