اشتباكات عنيفة بمنطقة القوارشة ببنغازى بين الجيش الليبى وتنظيم "داعش"

>أكد آمر كتيبة "شهداء الزاوية" الشهيرة بكتيبة "صلاح بوحليقة" التابعة للجيش الليبى، العقيد جمال الزهاوي، اندلاع مواجهات عنيفة بشارع الشجر بمنطقة القوارشة وفى محيط المستشفى الأوروبى بمدينة بنغازى مع تنظيم "داعش".

وقال الزهاوى - فى تصريح اليوم الجمعة - إن الاشتباكات بدأت صباح اليوم حيثُ تقدم جنودهم مع الكتيبة «210 مشاة» باتجاه المستشفى الأوروبى وشارع الشجر الذى يسيطر الجيش الليبى على جزء منه، بكافة أنواع الأسلحة.

وأوضح أن القوات تتقدم بخطى ثابتة لبسط السيطرة على مواقع جديدة، مشيراً إلى أن سلاح الجو الليبى نفذ طلعات قتالية بعمق منطقة القوارشة استهدف فيها مواقع وتجمعات تنظيم «داعش» والتشكيلات المسلحة الموالية له.

يذكر أن مناطق قاريونس وبوصنيب والقوارشة كانت تشهد اشتباكات متقطعة خلال الأيام الماضية ضد تنظيم «داعش» والتشكيلات المسلحة الموالية له بمدينة بنغازى شرق ليبيا.

>