أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حزب الله: سنعلن خلال ساعات نتائج التحقيقات فى مقتل بدر الدين

Google+ Print
حزب الله: سنعلن خلال ساعات نتائج التحقيقات فى مقتل بدر الدين حزب الله: سنعلن خلال ساعات نتائج التحقيقات فى مقتل بدر الدين
قالت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الجمعة انها ستعلن خلال ساعات نتائج التحقيقات فى الانفجار الذى أودى بحياة أحد أبرز قيادتها فى سوريا.

وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال مراسم تشييع مصطفى بدر الدين فى الضاحية الجنوبية لبيروت "أطمئنكم خلال ساعات من الآن أقصاها صبيحة غد سنعلن بالتفصيل ما هو سبب الانفجار ومن هى الجهة المسؤولة وسنبنى على الأمر مقتضاه وقد تلمسنا خطوات واضحة تؤشر إلى الجهة وإلى الاسلوب لكننا نحتاج إلى بعض الاستكمال لنتيقن مئة فى المئة وانشاء الله سنعلن هذا الأمر على الملأ."

وتعهد حزب الله بالسير على النهج الذى اختاره بالاستمرار "فى مواجهة إسرائيل وفى مواجهة التكفيريين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365