حزب الله: سنعلن خلال ساعات نتائج التحقيقات فى مقتل بدر الدين

قالت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الجمعة انها ستعلن خلال ساعات نتائج التحقيقات فى الانفجار الذى أودى بحياة أحد أبرز قيادتها فى سوريا.

وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال مراسم تشييع مصطفى بدر الدين فى الضاحية الجنوبية لبيروت "أطمئنكم خلال ساعات من الآن أقصاها صبيحة غد سنعلن بالتفصيل ما هو سبب الانفجار ومن هى الجهة المسؤولة وسنبنى على الأمر مقتضاه وقد تلمسنا خطوات واضحة تؤشر إلى الجهة وإلى الاسلوب لكننا نحتاج إلى بعض الاستكمال لنتيقن مئة فى المئة وانشاء الله سنعلن هذا الأمر على الملأ."

وتعهد حزب الله بالسير على النهج الذى اختاره بالاستمرار "فى مواجهة إسرائيل وفى مواجهة التكفيريين.

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