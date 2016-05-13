وكالة الأنباء اليمنية: مشاورات السلام مع الحوثيين وصلت إلى طريق مسدود

>ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن مشاورات السلام التى تجريها أطراف النزاع اليمنى فى الكويت، وصلت اليوم الجمعة إلى طريق مسدود بسبب تعنت وفد الميليشيات الانقلابية ورفضهم المرجعيات المقررة مسبقا وإصرارهم على شرعنة وتثبيت الانقلاب وما ترتب عليه من سيطرة للحوثيين على مؤسسات الدولة.

وأوضحت الوكالة -فى تقرير عن مشاورات اليوم- أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممى طلب من الوفدين خلال الجلسة الصباحية عقد اجتماع يضم 4 أعضاء من كل جانب غدا السبت لإجراء مزيد من المشاورات بعد أن وصلت المناقشات فى كل اللجان التى شكلها ولد الشيخ إلى طريق مسدود.

وكان الوفد الحكومى قد أكد فى جلسة اليوم على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المتفق عليها وأن أى نقاش خارج هذه المرجعيات هو نقاش مرفوض، موضحا أنه ذهب للمفاوضات بناء على اتفاقات معلنة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وليس للدخول فى مناقشات خارج هذا الإطار.

واستعرض الوفد الحكومى فى الجلسة الحالة الاقتصادية للبلد والتى تقترب من حافة الانهيار بسبب السياسات الاقتصادية المدمرة التى تنتهجها الميليشيات فى ادارة الدولة عبر نهب الموارد العامة وتعطيل حركة الاقتصاد وطرد رأس المال الوطنى وسياسات السوق السوداء محملا المسئولية الكاملة للميليشيات الانقلابية.

وطلب الوفد الحكومى من الأمم المتحدة إلزام الطرف الآخر بعدم ربط التقدم فى اللجان الأمنية والعسكرية ولجنة المعتقلين والأسرى بما يصنعونه من عراقيل فى لجنة استعادة الدولة.. مؤكدا أن مسار استعادة مؤسسات الدولة وتسليم السلاح والانسحاب من المدن هو أحد متطلبات تنفيذ قرار مجلس الأمن وهو ما يجب ان يدخل قيد التنفيذ وليس أى كلام آخر.

وتحدث الوفد الحكومى فى الجلسة عن التصعيد الخطير فى لواء العمالقة وما تعرض له قائد اللواء وزملاؤه الضباط .. وقال أن هذا التصعيد والذى يأتى فى الوقت الذى تنظر فيه قضية المعسكر لدى الأمم المتحدة ولجان التهدئة يحمل الكثير من الدلالات حول جدية الوفد الانقلابى فى التعامل الايجابى مع المشاورات.

كان الوفد الحكومى قد علق مشاوراته الأسبوع الماضى على خلفية الحصار والاقتحام الذى تعرض له معسكر العمالقة بمحافظة عمران، وقدم الوفد رسالة رسمية إلى المبعوث أعاد فيها الاشارة إلى الاتفاقات حول موضوع المعسكر وانقضاء المدة المحددة للمتابعة ولم يتم حتى اللحظة وقف التدهور بل استكمال الاستيلاء على المعسكر مما يؤكد اصرار الانقلابيين على عدم احترام أى التزام، وطالبت الرسالة إسماعيل ولد الشيخ بالتدخل الفورى لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.

وعلى صعيد العمليات، قصفت طائرات دول التحالف العربى موقعا عسكريا يسيطر عليه مليشيات الحوثيين فى محافظة عمران شمال اليمن.

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