أخبار فلسطين اليوم.. عشرات المستوطنين يقتحمون قرية بجنين

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، منطقة الحفيرة فى سهل قرية كفيرت جنوب غرب جنين، وأقاموا طقوسا دينية ومارسوا أعمالا عنصرية.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا سهل كفيرت فى منطقة الحفيرة، ومارسوا أعمال "عربدة"، مرددين هتافات عنصرية.

ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، عربت لجنة تحقيق لمكافحة التعذيب تابعة للأمم المتحدة الجمعة عن مخاوفها من مزاعم "الاستخدام المفرط للقوة"، من بينها القوة المميتة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية فى المناطق الفلسطينية وحذرت من أن السلطات تمنع الوصول إلى معتقلين مشتبه بهم من بينهم قصر.

أصدرت لجنة مكافحة التعذيب، التى تعمل تحت إدارة مكتب رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "ملاحظاتها الختامية" بشأن إسرائيل وخمس دول أخرى - فرنسا وتونس والسعودية وتركيا والفلبين - فى إطار مراجعات منتظمة تقوم بها اللجنة التى تقوم باستعراض عام للدول كل أربع أو خمس سنوات، ليس لها سلطات تحقيق أو تقصى حقائق وتعتمد فى الغالب على معلومات من وسائل الإعلام والجماعات الحقوقية والأمم المتحدة ومصادر أخرى فى وضع نتائجها.

فى قسم عن إسرائيل من 12 صفحة، أشارت اللجنة إلى "مزاعم استخدام القوة المفرطة منها القوة المميتة من قبل قوات الأمن" فى المظاهرات أو ردا على هجمات أو هجمات مزعومة ضد الإسرائيليين وأخذت تستهدف سياسة الاعتقال الإدارى الإسرائيلية المثيرة للجدل، والتى بموجبها يمكن لإسرائيل القبض على مشتبه فيهم واحتجازهم لأشهر بدون توجيه اتهامات.

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