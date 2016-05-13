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توريد 74 ألفًا و500 طن قمح للمطاحن والشون فى كفر الشيخ

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توريد 74 ألفًا و500 طن قمح للمطاحن والشون فى كفر الشيخ توريد 74 ألفًا و500 طن قمح للمطاحن والشون فى كفر الشيخ
استقبلت اليوم الجمعة، الشون والمطاحن الأقماح من الفلاحين، لتخفيف الضغط عليهم، ولم تشهد المطاحن الزحام المعتاد اليومى كما يحدث بقية أيام الأسبوع.

قال عادل الهابط المتحدث باسم مديرية بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفيه له، إن الشون والمطاحن فتحت أبوابها، لاستقبال القمح من المزارعين، اليوم الجمعة، وهناك متابعة من عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

وأضاف الهابط، أن الشون والمطاحن استقبلت حتى اليوم 74 ألفًا و50 طنًا حتى الآن، مؤكداً أن صومعة شباس الملح العملاقة، التى تتسع لـ60 ألف طن ستستقبل الأقماح خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن شونة كمسيون التابعة لمركز مطوبس استقبلت الأقماح أمس بعد أن كانت مغلقة.


>- توريد 59 ألف طن قمح بالشون والمطاحن بكفر الشيخ
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