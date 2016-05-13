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بالصور.. الجديد فى علاج أمراض النساء بمؤتمر "مشاركة الخبرات" بطب القناة

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بالصور.. الجديد فى علاج أمراض النساء بمؤتمر "مشاركة الخبرات" بطب القناة بالصور.. الجديد فى علاج أمراض النساء بمؤتمر "مشاركة الخبرات" بطب القناة
واصلت اليوم الجمعة، كلية الطب بجامعة قناة السويس، فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر قسم النساء والتوليد بكلية طب القناة، برئاسة الدكتورة أمل الشحات رئيس قسم النساء والتوليد، بحضور الدكتور سعيد الشربينى نقيب الأطباء، والدكتور عمر خضير رئيس المركز القومى لصحة المرأة، والدكتور محمد البهى أستاذ النساء، والدكتور جلال لطفى.

كانت فعاليات المؤتمر بدأت تحت شعار مشاركة الخبرات، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب البشرى، وإشراف عام الدكتورة أمل شحات، والدكتور أحمد حسن خضر سكرتير المؤتمر، والدكتور خالد النحاس مقرر المؤتمر.

مؤتمر قسم النساء والتوليد بكلية طب القناة (1)

مؤتمر قسم النساء والتوليد بكلية طب القناة (2)

مؤتمر قسم النساء والتوليد بكلية طب القناة (3)

مؤتمر قسم النساء والتوليد بكلية طب القناة (4)


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