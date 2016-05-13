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بالصور..سفير واشنطن يعرب عن سعادته لمشاهدته مطابقة معبد إدفو على الـ50 جنيها

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بالصور..سفير واشنطن يعرب عن سعادته لمشاهدته مطابقة معبد إدفو على الـ50 جنيها بالصور..سفير واشنطن يعرب عن سعادته لمشاهدته مطابقة معبد إدفو على الـ50 جنيها
عبر ستيفن بيكروفت سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى ، عن سعادته لرؤيته مطابقة صورة لمعبد إدفو الأثرى على فئة الـ50 جنيها المصرية، وذلك بالتزامن مع زيارته لمعبد إدفو شمال محافظة أسوان لافتتاح مشروع خفض منسوب المياه الجوفية.

وأكد أن انطباعات السائحين الأمريكيين خلال زيارتهم لمصر هى حبهم للمصريين وانبهارهم بالحضارة الفرعونية القديمة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر دفع السفارة الأمريكية فى مصر لتمويل مشروعات تخدم الحضارة الفرعونية الأثرية، ومنها تخفيض المياه الجوفية بمعبد إدفو بالإضافة إلى كوم أمبو والإسكندرية، مشيراً إلى أن السفارة الأمريكية تقف بجانب المصرية ووزارة الآثار فى الحفاظ على هوية الحضارة المصرية، حتى يستمتع السائحون من مختلف العالم بالآثار الفرعونية.

وكان سفير الولايات المتحدة الأمريكية، يرافقه الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وشيرى كارلن، مدير الوكالة الدولية للتنمية USAID بمصر، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، افتتحوا مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية الجديد بمعبد إدفو شمال أسوان، والذى تموله الوكالة الدولية للتنمية، بتكلفة بلغت 25.5 مليون جنيه.

سفير واشنطن يعرب عن سعادته لمشاهدته مطابقة معبد إدفو على الـ50 جنيها (1)

سفير واشنطن يعرب عن سعادته لمشاهدته مطابقة معبد إدفو على الـ50 جنيها (2)

سفير واشنطن يعرب عن سعادته لمشاهدته مطابقة معبد إدفو على الـ50 جنيها (3)

سفير واشنطن يعرب عن سعادته لمشاهدته مطابقة معبد إدفو على الـ50 جنيها (4)

سفير واشنطن يعرب عن سعادته لمشاهدته مطابقة معبد إدفو على الـ50 جنيها (5)


>- سفير واشنطن بمصر: الأمريكيون يحبون المصريين ومنبهرون بالحضارة الفرعونية
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مصر 365

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