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بالصور.. حملة مكبرة لمنع دخول الدواب والدراجات البخارية بشاطئ بورسعيد

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بالصور.. حملة مكبرة لمنع دخول الدواب والدراجات البخارية بشاطئ بورسعيد بالصور.. حملة مكبرة لمنع دخول الدواب والدراجات البخارية بشاطئ بورسعيد
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بحى العرب برئاسة محمد كمال، لمنع دخول الدواب والدراجات للشاطئ حافظا على راحة المصطافين.

ومن جانبه، أكد محمد كمال رئيس حى العرب، أن الحملة جاءت بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد برفع جميع المخلفات المتراكمة على الشاطئ لإعادة الوجه الجمالى والحضارى للمصيف.

وأكد كمال أن الحملات والمتابعة اليومية مستمرة منعا لعودتها مرة أخرى لإعادة الهدوء والانضباط للشاطئ وتنشيطا للحركة السياحية.

حملة مكبرة لمنع دخول الدواب والدراجات البخارية بشاطئ بورسعيد (1)

حملة مكبرة لمنع دخول الدواب والدراجات البخارية بشاطئ بورسعيد (2)

حملة مكبرة لمنع دخول الدواب والدراجات البخارية بشاطئ بورسعيد (3)

حملة مكبرة لمنع دخول الدواب والدراجات البخارية بشاطئ بورسعيد (4)

حملة مكبرة لمنع دخول الدواب والدراجات البخارية بشاطئ بورسعيد (5)

حملة مكبرة لمنع دخول الدواب والدراجات البخارية بشاطئ بورسعيد (6)


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