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بمناسبة اليوم العالمى للتصلب المتعدد.. الدولة توفر العلاج بالمجان

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بمناسبة اليوم العالمى للتصلب المتعدد.. الدولة توفر العلاج بالمجان بمناسبة اليوم العالمى للتصلب المتعدد.. الدولة توفر العلاج بالمجان
أكدت الدكتورة دينا عبد الجواد رئيس وحدة التصلب المتعدد بطب عين شمس، خلال الاحتفالية التى نظمتها اليوم جمعية، رعاية مرضى التصلب المتعددMS بمناسبة اليوم العالمى للمرض الموافق 13 مايو الجارى، أن الدولة توفر العلاج لمرضى التصلب المتعدد بتكلفة تصل من 6 آلاف إلى 15 ألف جنيه شهريًا.

وقالت إن الاحتفالية بغرض التوعية للمرضى والتواصل المباشر معهم ومعرفة الجديد فى العلاج والتشخيص المبكر، والتعرف على أهم الأدوية التى أصبحت بالمجان وهو تطور كبير منحته وزارة الصحة للمرضى، موضحة أنه لابد لجميع المرضى الالتزام بالعلاج مؤكدة أن تناول العلاج يكون مدى الحياة لأنه مرض مزمن .

وأشارت إلى أن هذا المرض يحدث نتيجة الاستعداد الوراثى أو الإصابة بالميكروبات أو تناول الطعام غير الصحى والسمنة والتدخين، وأعراضه تتمثل فى صعوبة الحركة والاتزان ومشاكل بالإبصار وعدم التحكم فى البول أو البراز وعدم الإحساس بالأطراف، موضحة أن المريض يكلف الدولة من 6 آلاف إلى 15 ألف جنيه شهريا بعد أن وفرتها الدولة بالمجان شهريًا .

وأوضحت أن المرض يصيب الشباب من سن 18 إلى 40 سنة والسيدات بنسبة من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف الرجال بسبب الهرمونات الأنثوية.

اليوم العالمى للتصلب المتعدد (1)

اليوم العالمى للتصلب المتعدد (2)

اليوم العالمى للتصلب المتعدد (3)

اليوم العالمى للتصلب المتعدد (4)

اليوم العالمى للتصلب المتعدد (5)

اليوم العالمى للتصلب المتعدد (6)

اليوم العالمى للتصلب المتعدد (7)

اليوم العالمى للتصلب المتعدد (8)

اليوم العالمى للتصلب المتعدد (9)

اليوم العالمى للتصلب المتعدد (10)

اليوم العالمى للتصلب المتعدد (11)


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