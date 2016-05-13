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مؤتمر الجمعية المصرية للسكر: نقص إفرازات الغدة الدرقية يسبب مشكلات بالمخ

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مؤتمر الجمعية المصرية للسكر: نقص إفرازات الغدة الدرقية يسبب مشكلات بالمخ مؤتمر الجمعية المصرية للسكر: نقص إفرازات الغدة الدرقية يسبب مشكلات بالمخ
أكد الدكتور تامر الشربينى أستاذ السكر الغدد الصماء بطب الإسكندرية خلال مؤتمر الجمعية المصرية للسكر والغدد الصماء والبدانة والذى ستختتم أعماله اليوم بالإسكندرية، أن بعض المرضى يعانون من نقص شديد ولفترة طويلة من إفراز الغدة الدرقية، مما يؤدى إلى تضخم الغدة النخامية وهى غدة توجد أسفل المخ وتوجد على مسافة قريبة من العصب البصرى.

وقال الدكتور تامر الشربينى إنه تم عرض 280 حالة خلال المؤتمر كانت الشكوى الأولى لهم وجود مشاكل لها علاقة بالمخ أو الجهاز العصبى وفقدان لأجزاء من المجال البصرى أو اضطرابات فى الطمث، وبالتالى تم إجراء أشعة رنين مغناطيسى على المخ وتبين وجود ورم فى الغدة النخامية، وبالتالى يتم معاملتهم على أنهم يعانون من ورم بالغدة النخامية، ويتم تجهيزهم لعملية استئصال جراحى للورم.

وأشار إلى أنه عند تقييم وظائف الغدة الدرقية وعند اكتشاف وجود نقص شديد فيها فى هذه الحالة يتم علاج هذا النقص بعلاج تعويضى باستخدام هرمون الغدة الدرقية فى صورة أقراص، مؤكدا أن العلاج الدوائى يجعل الورم يختفى فى 85% من الحالات مما يجنبهم إجراء الجراحة، موضحا أنه كانت الرسالة الأساسية للأطباء الشبان هو ضرورة إجراء تقييم شامل لوظائف الغدة الدرقية قبل إجراء عمليات استئصال أورام الغدة النخامية.


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