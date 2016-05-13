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أستاذ طب أطفال: إدمان ألعاب الموبايل يسبب ارتفاع ضغط الدم

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أستاذ طب أطفال: إدمان ألعاب الموبايل يسبب ارتفاع ضغط الدم أستاذ طب أطفال: إدمان ألعاب الموبايل يسبب ارتفاع ضغط الدم
مع التقدم التكنولوجى الحديث وقلة الوعى بفوائد ممارسة الرياضة يلجأ بعض الأطفال إلى ممارسة الألعاب على الموبايلات والتى تتميز بالسهولة لكنها قد تؤدى إلى الإدمان والعديد من المشاكل الصحية.

فى هذا السياق، كشف الدكتور عماد سلامة، أستاذ طب الأطفال ونائب رئيس الجمعية العربية الدولية لأمراض الجهاز الهضمى والتغذية والأمراض المعدية، عن أن هناك ارتفاعا فى معدل إدمان ألعاب الفيديو والموبايل من قبل الأطفال والشباب وهذا ما يجعلهم عرضة لخطر الحرمان من النوم والاضطرابات المرتبطة بالسمنة وأمراض القلب.

وأشار أستاذ طب الأطفال إلى أن بعض الأطفال والمراهقين تتطور لديهم أعراض خطيرة مثل إدمان ألعاب الفيديو، وهو ما يؤثر بالسلب على التفاعلات الاجتماعية، ويرفع من خطر الإصابة بالتوحد والانطوائية.

وأوضح سلامة أن إدمان ألعاب الموبايل والفيديو يلعب دوراً رئيسياً فى الإصابة بارتفاع ضغط الدم بسبب قلة النوم، مع زيادة معدلات السمنة، لافتاً إلى أنها قد تسبب الإصابة بمرض السكر من النوع 2 مبكراً بسبب السمنة المترتبة على الجلوس لفترات طويلة.

وأضاف أن مدة النوم سلوك بالغ الأهمية لتعزيز صحة القلب والتمثيل الغذائى، لذلك يجب التخلى عن ألعاب الموبايل والفيديو مع ممارسة الرياضة بشكل منتظم لتعزيز الصحة العامة وتجنب الأمراض.


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