القصبي: «التخصصي» قدَّم خدمات لسبعة آلاف مريض في علاج التخاطب والبلع

أكد د. قاسم القصبي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض على الدور المحوري الذي يقوم به قسم علاج أمراض التخاطب والبلع في المعالجة والتأهيل الصوتي لحالات استئصال الحنجرة واضطرابات البلع لجميع الفئات العمرية مبيناً أن أكثر من سبعة الاف مريض استفادوا من الخدمات المتخصصة التي يقدمها قسم علاج أمراض التخاطب والبلع خلال العام الماضي. وأشاد القصبي في كلمته خلال تدشينه فعاليات الشهر التوعوي للتخاطب والبلع بمستوى الرعاية التخصصية المقدمة في مجال علاج أمراض التخاطب والبلع بالمستشفى الرئيسي ومركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال التابع للمستشفى التخصصي، مضيفاً أن القسم يوفر خدماته للمرضى في مجالات تطوير اللغة لدى الطفل، والمسببات السلوكية والعضوية لصعوبة البلع، وعلاج حالات التأتأة لدى الأطفال، بالإضافة إلى التعرف على أعراض صعوبات التواصل العصبية لدى البالغين وكيفية تأهيلهم، إلى جانب سبل التعامل مع صعوبات البلع لدى البالغين. ونوه بالتطور الذي شهده قسم علاج أمراض التخاطب والبلع والذي بدأ في العام 1982م بأخصائية واحدة فيما يتوافر في الوقت الحاضر على 14 اخصائية يقدمون رعاية تخصصية تغطي الحالات المرضية المحولة من جميع أقسام المستشفى.

إلى ذلك قدَّم قسم علاج أمراض التخاطب والبلع بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض محاضرات متخصصة وأنشطة توعوية تفاعلية للجمهور في بهو البرج الشمالي بالمستشفى تتضمن أركاناً توعوية حول اضطرابات النطق واللغة لتقييم التأتأة وكيفية علاجها، وركنا مختصا للفحص المبدئي للحالات للكبار والأطفال، بالإضافة إلى ركن حول اضطرابات البلع لتوضيح عملية البلع الطبيعية وما يعترضها من مشكلات، وركن يهتم باضطرابات الصوت وسبل علاجها، إلى جانب ركن تشارك به الجمعية السعودية للتخاطب والسمع في تقديم الاستشارات والنشرات العلمية في هذا المجال.