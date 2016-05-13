أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

سيدات قبيلة الدابودية بأسوان يتظاهرن رفضاً لحكم محكمة الجنايات بإحالة 15 شخصًا للمفتي

Google+ Print
سيدات قبيلة الدابودية بأسوان يتظاهرن رفضاً لحكم محكمة الجنايات بإحالة 15 شخصًا للمفتي سيدات قبيلة الدابودية بأسوان يتظاهرن رفضاً لحكم محكمة الجنايات بإحالة 15 شخصًا للمفتي

 

صورة ارشيفية

مراسل«ِONA»:

تظاهر اليوم الجمعة، العشرات من سيدات قبيلة الدابودية النوبية بمحافظة أسوان ، وذلك لرفض الحكم الصادر من محكمة جنايات قنا، والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط يوم الأربعاء الماضى، بإحالة أوراق 25 متهم منهم 15 من الدابودية وعشرة من الهلايل الى فضيلة المفتى.

وذلك علي خلفية أحداث الاشتباكات التى شهدتها محافظة أسوان مطلع ابريل 2014 ، بين  قبيلتي الدابودية وبنى هلال ، والتى أسفرت عن مصرع 28 شخصًا، وإصابة العشرات .

وإنتقلت القيادات الأمنية إلى منطقة السيل الريفى، لإحتواء الموقف، وتم تكثيف التواجد الأمنى بالمنطقة تحسبًا لحدوث أى طوارىء .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا