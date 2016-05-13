سيدات قبيلة الدابودية بأسوان يتظاهرن رفضاً لحكم محكمة الجنايات بإحالة 15 شخصًا للمفتي

مراسل«ِONA»:

تظاهر اليوم الجمعة، العشرات من سيدات قبيلة الدابودية النوبية بمحافظة أسوان ، وذلك لرفض الحكم الصادر من محكمة جنايات قنا، والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط يوم الأربعاء الماضى، بإحالة أوراق 25 متهم منهم 15 من الدابودية وعشرة من الهلايل الى فضيلة المفتى.

وذلك علي خلفية أحداث الاشتباكات التى شهدتها محافظة أسوان مطلع ابريل 2014 ، بين قبيلتي الدابودية وبنى هلال ، والتى أسفرت عن مصرع 28 شخصًا، وإصابة العشرات .

وإنتقلت القيادات الأمنية إلى منطقة السيل الريفى، لإحتواء الموقف، وتم تكثيف التواجد الأمنى بالمنطقة تحسبًا لحدوث أى طوارىء .