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غدًا..أولى جلسات محاكمة أمين شرطة قاتل بائع الورد بالرحاب‎

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غدًا..أولى جلسات محاكمة أمين شرطة قاتل بائع الورد بالرحاب‎ غدًا..أولى جلسات محاكمة أمين شرطة قاتل بائع الورد بالرحاب‎

صورة ارشيفية

مراسل«ِONA»:

تبدأ غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود أسامة شاهين، نظر أولى جلسات محاكمة أمين شرطة ،لإتهامه بقتل بائع الورد بالرحاب، وإصابة آخرين أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود أسامة شاهين.

كان النائب العام، أحال المتهم السيد زينهم عبدالرازق، أمين شرطة بنجدة السلام، المتهم بقتل عامل شاي في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة .

ووجهت النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه مصطفى محمد مصطفى، والشروع في قتل المصابين يحيي خيري عبدالرحيم وخليفة أحمد خليفة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم نزل من سيارته وتحدث مع المجنى عليه الذى يبيع «أصايص» الزرع على عربه خشبية وبعد ان قام بسبه وركله توجه الى سيارة الشرطة التى كان يستقلها واخذ سلاحه الميرى واطلق الرصاص على المجنى عليه حتى ارداه قتيلا ، ثم اخترقت الرصاصات سيارة ميكروباص مما اسفر عن اصابه اثنين من الركاب كما اصيب ثالث اثناء سيره فى الشارع.

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