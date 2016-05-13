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أرقام في الجول – الزمالك يستعيد تركيز ' الفانتازيستا ' .. تعرف على سر تألق محمد إبراهيم

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أرقام في الجول – الزمالك يستعيد تركيز ' الفانتازيستا ' .. تعرف على سر تألق محمد إبراهيم أرقام في الجول – الزمالك يستعيد تركيز ' الفانتازيستا ' .. تعرف على سر تألق محمد إبراهيم

وجود محمد إبراهيم في عمق ملعب الزمالك بدلا من اللعب على الجناحين ربما كان سببا في استعادة اللاعب الملقب بـ"الفانتازيستا" الكثير من مستواه.

يظهر ذلك في إحصائيات اللاعب صاحب الـ24 عاما الخاصة بمباراة بتروجيت في الدوري المصري والتي يستعرضها FilGoal.com.

إبراهيم تسلم الكرة من رفاقه 50 مرة أغلبها في عمق ملعب الخصم وتحديدا على حدود منطقة جزاء بتروجيت كما يظهر في خارطة الأماكن التي تسلم فيها اللاعب الكرة:

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وفتح إبراهيم بتمريراته الباب أمام الزمالك لمباغتة بتروجيت وخاصة من الجناحين كما يظهر في خارطة تمريرات اللاعب:

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مرر إبراهيم الكرة 34 مرة بشكل صحيح في المباراة من أصل 42 محاولة بدقة بلغت 81%.

ورواغ إبراهيم خصوم الزمالك 13 مرة، نجح في 5 منها وهو معدل جيد بالنسبة للاعب يواجه فريقا يلعب بخطط دفاعية.

ويظهر تركيز اللاعب في أنه حاول على مرمى الخصم 3 مرات، كلها انتهت بين الخشبات الـ3 لمرمى بتروجيت. وسجل إبراهيم منهم هدفين.

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