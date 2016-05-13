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تعيين السنغالية «فاطمة سامورا» بمنصب الأمين العام للفيفا

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تعيين السنغالية «فاطمة سامورا» بمنصب الأمين العام للفيفا تعيين السنغالية «فاطمة سامورا» بمنصب الأمين العام للفيفا

 

فاطمة سامورا السنغالية

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين الدبلوماسية السنغالية لدى الامم المتحدة فاطمة سامورا ، في منصب الامين العام للفيفا، لتصبح أول سيدة تشغل هذا الموقع.

وتم الاعلان عن تعيين سامورا ، خلال إجتماعات الجمعية العمومية للإتحاد الدولى لكرة القدم المقامة حالياً فى المكسيك، وهى التى تعمل في الامم المتحدة منذ 21 عامًا، وشغلت عدة مناصب في العديد من البلدان الافريقية.

وأكد الرئيس الجديد للفيفا السويسري جاني انفانتينو الذي أنتخب أواخر فبراير خلفًا لمواطنه جوزيف بلاتر، أن تعيين الامين العام سيتم في موعد اقصاه الصيف المقبل.

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