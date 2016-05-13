إجتماع طارئ لشيوخ قبيلة بني هلال في أسوان عقب إحالة أوراق 11 شخصًا للمفتي

مراسل«ِONA»:

> أكد أشرف الهلالى، المتحدث الرسمى بإسم قبيلة بنى هلال، بأن محافظة الأقصر ستشهد اليوم الجمعة، إجتماعًا لشيوخ القبائل بمدن ومراكز المحافظة، لمناقشة سبل الخروج من الأزمه الراهنة بعد الحكم على 11 من أبناء القبيلة وتحويل أوراقهم لفضيلة المفتى، على خلفية أحداث العنف التى شهدتها مدينة أسوان قبل عامين، وأسفرت عن مقتل 28 شخصًا فى إشتباكات بنى هلال وقبيلة الدابودية .

> وقال الهلالى في بيان له اليوم الجمعة، إن إجتماع اليوم يأتى ضمن الإجتماعات المستمرة لأبناء القبيلة فى كل محافظات مصر، وأبناء القبيلة خارج البلاد، للتأكيد علي أن القضية لاتخص بنى هلال أسوان فقط ، لكنها قضية القبيلة بكل أفرادها فى كل محافظات مصر.

> وأضاف، أن الإجتماع سيحضره شيوخ وشباب القبيلة من كل قرى محافظة الأقصر، لإتخاذ القرارات المناسبة لحل تلك الأزمة، والتأكيد على رفض القبيلة لأى نوع من أنواع الفتنة التى قد تأتى متزامنة مع غضب الجميع من الأحكام الصادرة بحق أبناء القبيلة، والتى جاءت بعد تصالح الطرفين بشكل نهائى فى حضور كل أجهزة الدولة .