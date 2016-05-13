أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إجتماع طارئ لشيوخ قبيلة بني هلال في أسوان عقب إحالة أوراق 11 شخصًا للمفتي

Google+ Print
إجتماع طارئ لشيوخ قبيلة بني هلال في أسوان عقب إحالة أوراق 11 شخصًا للمفتي إجتماع طارئ لشيوخ قبيلة بني هلال في أسوان عقب إحالة أوراق 11 شخصًا للمفتي

13 مايو 2016 | 6:33 مساءً

 

صورة ارشيفية

مراسل«ِONA»:
> أكد أشرف الهلالى، المتحدث الرسمى بإسم قبيلة بنى هلال، بأن محافظة الأقصر ستشهد اليوم الجمعة، إجتماعًا لشيوخ القبائل بمدن ومراكز المحافظة، لمناقشة سبل الخروج من الأزمه الراهنة بعد الحكم على 11 من أبناء القبيلة وتحويل أوراقهم لفضيلة المفتى، على خلفية أحداث العنف التى شهدتها مدينة أسوان قبل عامين، وأسفرت عن مقتل 28 شخصًا فى إشتباكات بنى هلال وقبيلة الدابودية .
> وقال الهلالى في بيان له اليوم الجمعة، إن إجتماع اليوم يأتى ضمن الإجتماعات المستمرة لأبناء القبيلة فى كل محافظات ، وأبناء القبيلة خارج البلاد، للتأكيد علي أن القضية لاتخص بنى هلال أسوان فقط ، لكنها قضية القبيلة بكل أفرادها فى كل محافظات مصر.
> وأضاف، أن الإجتماع سيحضره شيوخ وشباب القبيلة من كل قرى محافظة الأقصر، لإتخاذ القرارات المناسبة لحل تلك الأزمة، والتأكيد على رفض القبيلة لأى نوع من أنواع الفتنة التى قد تأتى متزامنة مع غضب الجميع من الأحكام الصادرة بحق أبناء القبيلة، والتى جاءت بعد تصالح الطرفين بشكل نهائى فى حضور كل أجهزة الدولة .

2016-05-13

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري