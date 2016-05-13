ماريو جوميز: لا أريد أن تكون حياتي مثل ميسي ورونالدو

هل تُريد أن تستبدل حياتك بحياة ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو؟ هل تتمنى أن تعيش حياة أفضل لاعب في العالم؟ الجميع سيوافق بلا أي تردد بكل تأكيد، ولكن مع ماريو جوميز الأمور مختلفة.

جوميز صاحب الـ30 عاما انتهت إعارته من نادي فيورنتينا الإيطالي إلى بيشكتاش، بعد فترة رائعة سجل من خلالها 25 هدفا في الدوري التركي.

وتحدث الألماني مع مجلة (بلاي بوي) وأجاب على سؤال (هل تُريد أن تستبدل حياتك مع ميسي ورونالدو؟) قائلا: "لا. بالطبع لا أريد أن تكون حياتي مثل رونالدو أو ميسي أو نيمار أو زلاتان إبراهيموفيتش".

وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية "بالتأكيد نجحوا في كسب الأموال التي لا تُصدق إلى جانب الشهرة الواسعة، ولكني أفضل أن تكون حياتي مثل الآن".

وأضاف "لأني لا أستطيع وقتها أن أذهب لتناول الطعام من دون أن يتم إزعاجي".

وأتم "يمكنني أن أذهب في عطلة وأعيش حياتي بشكل طبيعي لأنني ماريو جوميز".