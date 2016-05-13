أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ماريو جوميز: لا أريد أن تكون حياتي مثل ميسي ورونالدو

Google+ Print
ماريو جوميز: لا أريد أن تكون حياتي مثل ميسي ورونالدو ماريو جوميز: لا أريد أن تكون حياتي مثل ميسي ورونالدو

هل تُريد أن تستبدل حياتك بحياة ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو؟ هل تتمنى أن تعيش حياة أفضل لاعب في العالم؟ الجميع سيوافق بلا أي تردد بكل تأكيد، ولكن مع ماريو جوميز الأمور مختلفة.

جوميز صاحب الـ30 عاما انتهت إعارته من نادي فيورنتينا الإيطالي إلى بيشكتاش، بعد فترة رائعة سجل من خلالها 25 هدفا في الدوري التركي.

وتحدث الألماني مع مجلة (بلاي بوي) وأجاب على سؤال (هل تُريد أن تستبدل حياتك مع ميسي ورونالدو؟) قائلا: "لا. بالطبع لا أريد أن تكون حياتي مثل رونالدو أو ميسي أو نيمار أو زلاتان إبراهيموفيتش".

وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية "بالتأكيد نجحوا في كسب الأموال التي لا تُصدق إلى جانب الشهرة الواسعة، ولكني أفضل أن تكون حياتي مثل الآن".

وأضاف "لأني لا أستطيع وقتها أن أذهب لتناول الطعام من دون أن يتم إزعاجي".

وأتم "يمكنني أن أذهب في عطلة وأعيش حياتي بشكل طبيعي لأنني ماريو جوميز".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع