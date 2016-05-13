مؤتمر زيدان: لدينا إيمان في التتويج بالدوري.. سنقاتل للثانية الأخيرة

(إفي): قال مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، إن فريقه لديه آمال لإنهاء الدوري الإسباني في الصدارة، مشيرا إلى أنه سيؤمنون بحظوظهم حتى الثانية الأخيرة بمباراتهم يوم السبت في ختام البطولة أمام ديبورتيفو لاكورونيا، في انتظار تعثر غريمهم برشلونة أمام غرناطة.

وقال زيزو في مؤتمر صحفي قبل اللقاء الذي سيقام بملعب الريازور "لدينا إيمان في التتويج بالليجا، فزنا بـ11 مباراة ونحن على بعد مباراة. سنواصل الإيمان حتى النهاية، حتى الثانية الأخيرة من المباراة".

وأوضح المدرب أنه لن يهتم بنتيجة مباراة غرناطة "لن أتابع حتى نهاية مباراتنا ما يحدث في غرناطة. لا نعتمد على أنفسنا لحصد اللقب ولكن لا ينبغي علينا التفكير في مباراة أخرى، فقط علينا أن نهتم بأنفسنا وأن نحصد النقاط وبعدها سنرى".

وامتدح زيدان المنافس، قائلا "ستكون مباراة صعبة خارج أرضنا، ديبورتيفو فريق يلعب بشكل جيد وسط جماهيره وسيرغب في إنهاء الليجا بأفضل شكل، ينبغي أن ندخل المباراة بشكل قوي".

وأضاف "كما نفعل دائما، علينا أن نعلم أن المهمة ستكون صعبة، سنقاتل وسنسعى للفوز بالمباراة إذا ما ركزنا فيها من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة".

وتعليقا على أن ريال مدريد وصل لـ"نهائيين" كما وصف زيدان، في إشارة لمباراة الليجا الأخيرة ودوري الأبطال الأوروبي في ميلانو ضد أتلتيكو مدريد، قال المدرب "مباراة العمر ستكون السبت لأننا نلعب على اللقب. علينا أن نفكر في أن النقاط الثلاثة هامة لأنها قد تمنحنا شيئا".

"بعدها سنخوض مباراة أخرى هامة يرغب كل فريق في الفوز بها. مباراة يوم 28 ستكون متكافئة، إذا قال لك أحد شيء آخر فهذا كذب".