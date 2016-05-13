مؤتمر إنريكي: لن نعلق أي آمال على منافس ريال مدريد.. الفوز باللقب يتوقف علينا

(إفي): أكد مدرب برشلونة لويس إنريكي أن على فريقه الفوز يوم السبت على غرناطة من أجل التتويج بلقب الدوري لأن منافسه ريال مدريد لن يتعثر أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي عشية المباراة "هذا هو الإحساس الذي لدي منذ أربعة أو خمسة أسابيع. ولا زال لدي حتى اليوم".

وأكد أن فريقه لن يعلق أي آمال على فريق ديبورتيفو لاكورونيا أمام ريال مدريد.

وأضاف "هناك مباراة فقط، مباراة غرناطة. إذا لم نكن قادرين على الفوز، فسيتعين علينا النظر للجانب الآخر، ولكن إلى أن يطلق الحكم صافرة النهائية في الدقيقة 95، لن أهتم بأحد آخر".

وأكد إنريكي أن فريقه يدخل هذه المباراة بمعنويات عالية بعدما حقق أربع انتصارات متتالية في البطولة.

وتابع "لقد استعدنا مستوى المباريات السابقة. التوازن بين المهام الدفاعية والهجومية (تسجيل 21 هدفا وعدم استقبال شباك الفريق أي أهداف) كان مهما في هذه المرحلة النهائية من الموسم".

وأكد لويس إنريكي أن الاحتفال باللقب لا يعنيه بقدر انشغاله بالفوز بالمباراة، بعدما قررت بلدية برشلونة إلغاء الاحتفالات في شوارع العاصمة الكتالونية الليلة القادمة لأسباب أمنية.

وشدد انريكي أن الفوز باللقب "يتوقف علينا، وليس على غرناطة أو ديبورتيفو أو ريال مدريد".