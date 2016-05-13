إعلامي لبناني معلقًا علي مقتل قيادي في حزب الله: «عملية مباركة لاسرائيل»

بعد إعلان إستشهاد القيادي في حزب الله، مصطفى بدر الدين، في سوريا، كتب الإعلامي جيري ماهر، الذي يدير موقع «إذاعة صوت بيروت »على صفحته الرسمية عبر تويتر قائلا « المجرم مصطفى بدر الدين القيادي في حزب الله والمتهم بإغتيال الشهيد رفيق الحريري قتيلاً بغارة اسرائيلية» .

وتابع جيري قائلا « نعم اسرائيل عدوة لنا ولكنها نفذت اليوم عملية مباركة وقتلت من اغتال الشهيد رفيق الحريري.. اسرائيل خلصتنا من مصطفى بدر الدين..بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين.. قَتل مصطفى بدر الدين الشهيد رفيق الحريري، تأخرت المحكمة الدولية بالقصاص، فجاء حكم الله بقتله! » .

وأضاف« من قتل الخنزير المجرم مصطفى بدر الدين هما اسرائيل والنظام السوري الذي ساهم بإغتيال عماد مغنية ولا ثالث لهما، فهل سينتقم نصرالله؟ ..أين قُتِل ومن قَتل مصطفى بدر الدين لا يعنيني بل ما يهم هو انه قُتِل وانتهى!» .

وإختتم حديثه : متى تكمل اسرائيل مسرحيتها وتغتال بالتعاون مع حليفها بشار الاسد صديقهما حسن نصرالله؟ .