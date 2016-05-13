ضبط 3 أشخاص لاعتدائهم بالضرب على "حداد" حتى الموت فى دمياط

تمكن رجال مباحث مركز فارسكور بدمياط، اليوم الجمعة، من ضبط 3 أشخاص تعدوا على عامل بالضرب حتى فارق الحياة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة فارسكور، بلاغًا من مستشفى فارسكور المركزى بوصول محمد فريد السالوسى الشرباصى، سن 37، حداد مسلح ومقيم بناحية الغنيمية - دائرة المركز، مصاباً بعدة طعنات متفرقة بالجسم "جثة هامدة".

وبالانتقال وسؤال نجل عم المتوفى محمد محمد السالوسى الشرباصى، سن 28، عامل، ومقيم فارسكور، اتهم كلاً من: محمود.س.ق، 34 عامًا مزارع، ومحمد.ا.ق، 23 عامًا عامل، ومحمد.ع.ب، سن 30، عامل وجميعهم مقيمون بذات الناحية بالتعدى عليه بالضرب بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، وذلك أثناء تواجدهم بذات الناحية، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 10891 جنح مركز شرطة فارسكور لسنة 2016م، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع حدوث تداعيات بين الطرفين.

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