ضبط عامل بحوزته سيارة مهربة جمركيا بمدينة الضبعة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة وفرع البحث الجنائى وضباط قسم الأسلحة والذخائر غير المرخصة بمديرية أمن مطروح، من ضبط عامل زراعى بحوزته سيارة مهربة جمركيا بمدينة الضبعة، أثناء تفتيش منزله للبحث عن مواد مخدرة وأسلحة.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، إن معلومات وردت حول قيام "رجب.ص.ع.م" مواليد 1979 عامل زراعى، مقيم العزبة الغربية بالضبعة بالاتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وتفتيش مسكنه لم يتم ضبط أى ممنوعات وتم ضبطه وبحوزته سيارة بدون لوحات معدنية أو تراخيص.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بأن السيارة مهربة جمركياً وليست لها أى أوراق أو تراخيص، وجارٍ رفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه، وتم التحفظ عليها وعلى المتهم تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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