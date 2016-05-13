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السيطرة على حريق شقة سكنية فى الدقهلية

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السيطرة على حريق شقة سكنية فى الدقهلية السيطرة على حريق شقة سكنية فى الدقهلية
تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق بشقة فى قرية فيشا التابعة لمركز أجا بالدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، اليوم الجمعة، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية فيشا التابعة لمركز أجا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء ورجال الدفاع المدنى إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق بالشقة، دون إصابات، وتبين أنها بالدور الثانى ومبنية بالطوب الأحمر ومعروشة بالخشب.

وبسؤال صاحب العقار أرجع الحريق إلى حدوث ماس كهربائى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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