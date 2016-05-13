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أغرب تنبؤات الحاخام الإسرائيلى "بن ارتسى" عن الجوع والحرب فى مصر

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أغرب تنبؤات الحاخام الإسرائيلى "بن ارتسى" عن الجوع والحرب فى مصر أغرب تنبؤات الحاخام الإسرائيلى "بن ارتسى" عن الجوع والحرب فى مصر
زعم الحاخام الإسرائيلى نير بن ارتسى، أن ستواجه حربًا شديدًا وقاسية جدًا، وبعدها سيتعرض المصريون لجوع شديد بسببها.

وأضاف "بن ارتسى" خلال نبوءات نشرها موقع " كيكيار شبات" اليهودى المتطرف، للحاخام الذى يقول عن نفسه أنه يرى ما لا يراه أحد لكونه مقربًا من الرب، أن الفرقة ستزداد فى مصر الأمر الذى سيؤدى إلى اندلاع هذه الحرب دون أن يحدد أطراف هذه الحرب.

وأوضح الحاخام الإسرائيلى المتطرف أن جماعة الإخوان الإرهابية تشعل الأمور فى مصر بهدوء شديد من أجل اسقاط مصر.

وتابع أن "داعش" سيسيطر على قطاع غزة ، وسيتمكن من القضاء على أحد الفصائل الفلسطينية المسلحة الموجودة فى القطاع، لكنه لن يتمكن من محاربة إسرائيل.


>- لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة تنتقد استخدام إسرائيل "للقوة المفرطة"

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مصر 365

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