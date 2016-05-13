' زيدان للاعبي ريال مدريد: هكذا سنضع ضغطا على برشلونة '

يبحث زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن هدف مبكر يسجله فريقه يوم السبت في ديبورتيفو لاكرونيا، لضغط برشلونة في جولة حسم بطل الليجا.

برشلونة يلعب أمام غرناطة يوم السبت في الوقت نفسه الذي يخوض فيه ريال مدريد موقعة مع ديبورتيفو لاكرونيا.

لو فاز برشلونة يتوج بطلا للدوري الإسباني، ولو تعادل أو خسر يمنح ريال مدريد فرصة قنص الليجا، شرط أن ينتصر الميرنجي على ديبورتيفو.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن زيدان طالب لاعبيه بإحراز هدف مبكر في ديبورتيفو لاكرونيا على أمل وضع المزيد من الضغط على أعصاب لاعبي برشلونة.

ويدخل ريال مدريد المباراة بخطة هجومية بغية تحقيق ذلك رغم خوض اللقاء على أرض صعبة مثل ملعب ديبورتيفو.

ويلعب ريال مدريد بصفوف مكتملة باستثناء لوكاس فاسكيز الذي يغيب عن المباراة للإصابة.