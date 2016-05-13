' مقتل 10 من مشجعي ريال مدريد في العراق بسبب هجوم إرهابي '

(إفي): تعرض مقهى لمشجعي نادي ريال مدريد الإسباني لهجوم من قبل "عناصر إرهابية" في مدينة بلد الواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن مقتل عشرة من مرتاديه.

وقال أحد رواد مقهى الفرات ويدعى هشام البلداوي لوكالة (إفي) "مقهى الفرات هو مقر لرابطة مشجعي نادي ريال مدريد العريق في مدينة بلد، وعندما تقام مباراة للنادي، يحضر مشجعوه من مدينة بلد ومن بقية المدن الأخرى من سامراء والعمارة وكربلاء، من المنتمين إلى هذه الرابطة لتشجيع النادي".

وأضاف البلداوي "مشجعو ريال مدريد أقاموا احتفالا قبل أسبوع في هذا المقهى بمناسبة مباراة الفريق، وقاموا بتوزيع الهدايا فيما بينهم ونظموا مسيرة وأطلقوا فيها الألعاب النارية".

وأوضح أن 10 من مشجعي النادي الملكي من أهالي البلد قتلوا في الهجوم الذي استهدف المقهى بعد منتصف الليلة الماضية، مبينا إن اثنين من مشجعي النادي احدهم من سامراء والثاني من مدينة العمارة جنوبي العراق أصيبوا بجروح.

وتضم رابطة مشجعي الريال 4191 عضوا يتبادلون فيما بينهم أخباره ومواعيد مبارياته ويحددون المكان الذي يشاهدون فيه مباراة النادي الذي تأهل لنهائي دوري الأبطال الأوروبي وينافس يوم السبت على لقب الليجا.

من جانبه طالب رئيس الرابطة وهو رجل الأعمال العراقي قاسم زناد، الهيئة الإدارية لنادي ريال مدريد بالاعتراف الرسمي بها والتواصل معهم، كونه يضم الآلاف من مشجعي النادي ليس من مدينة بلد فقط بل من بقية المحافظات العراقية وعددهم في تزايد.

وأدان زناد "استهداف الإرهابيين القتلة للمقهى الذي يتخذه مشجعو نادي ريال مدريد كمقر لهم لمشاهدة ومتابعة مباريات النادي مع بقية الأندية الأخرى".

مبينا أن الرابطة التي تأسست قبل ثلاث سنوات كانت تخطط لإقامة "كرنفال رياضي" يوم 28 مايو في هذا المقهى بمناسبة نهائي دوري أبطال أوروبا.