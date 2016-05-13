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أعراض القولون العصبى.. تعرف عليها

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أعراض القولون العصبى.. تعرف عليها أعراض القولون العصبى.. تعرف عليها
القولون العصبى من الأمراض التى أصبحت منتشرة بشكل كبير فى الوقت الحالى، وناتجة عن عدم اتباع نمط حياة صحى أو بعض العوامل الأخرى، والأعراض الأكثر شيوعا التى تدل على الإصابة بالقولون العصبى يذكرها تقرير نشره الموقع الأمريكى "مايو كلينك" وهى تشمل:

1- آلام فى البطن
>2- شعور بانتفاخ فى البطن
>3- فى بعض الأحيان حدوث نوبات من الإمساك أو الإسهال
>4- وجود مخاط فى البراز

وأشار التقرير إلى أنه حال ظهور بعض العلامات الأخرى التى تدل على القولون العصبى، فلا يجب تجاهلها، لأنها يمكن أن تكون دليلا على وجود حالة أكثر خطورة مثل سرطان القولون.

3 أعراض تشير لحالة أكثر خطورة من القولون العصبى:


>وذكر التقرير أن هناك أعراضا قد تشير إلى وجود حالة أكثر خطورة من الإصابة بالقولون العصبى، وعند ظهورها من الضرورى استشارة الطبيب المختص على الفور لتجنب أية مضاعفات وتتضمن ما يلى:
>1- فقدان الوزن
>2- آلام شديدة فى البطن تحدث ليلا
>3- نزيف شرجى

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