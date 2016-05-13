7 خطوات تساعد طلاب الثانوية على تجنب نزلات البرد أيام الامتحانات

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة، جملة شهيرة نشاهدها فى مختلف قنوات الأخبار، وتعد تقلبات الجو والإصابة بنزلات البرد من الخطوات الضارة التى تؤثر على مستوى تركيز الطالب أثناء المذاكرة وفى فترة الامتحانات، لذلك يقدم الدكتور "مجدى بدران" عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس، بعض الإجراءات الوقائية التى يمكن أن يحمى بها طالب الثانوية العامة نفسه من نزلات البرد وقت الامتحانات.

ويقول: "مع تقلبات الجو وقلة النوم والإهمال فى الصحة يصاب العديد من الطلاب بنزلات برد وهو الأمر الذى يؤثر على مستوى تركيزهم وقدرتهم على استيعاب المعلومات العلمية واسترجاعها فى ورقة الامتحان، لذلك حماية الطلاب خلال هذه الفترة أمر مهم".

ويضيف، "هناك بعض الإجراءات التى لابد أن يقوم بها الطلاب حتى لا يتعرضوا إلى نزلات البرد فترة الامتحانات"، وهى:

1. النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا، لأن هناك دراسة أكدت أن من يناموا فترات أكثر من ذلك أكثر عرضة للإصابة بالبرد.

>2. التوتر يزيد من معدلات الإصابة بنزلات البرد والقلق يضعف مناعة الجسم.

>3. النظافة الشخصية وغسل الأيدى جيدا.

>4. استخدام الغرف وتجنب الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

>5. الاقتراب من الأصدقاء أو الأهل المرضى ينقل الفيروس لك بسهولة.

>6. تناول الثوم حيث يعمل كمنشط طبيعى للجهاز المناعى ويكافح فيروسات البرد.

>7. تناول أطعمة فيتامين أ يرفع المناعة الجسم ويمكن تناوله فى الجزر، البطاطا، السبانخ، القرع، أوراق البنجر الأخضر، البسلة، الفلفل الرومى، البروكلى، البيض، والبقدونس.

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