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قائد عسكرى بريطانى يؤكد إلتزام بلاده بتعزيز العلاقات العسكرية مع مصر

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قائد عسكرى بريطانى يؤكد إلتزام بلاده بتعزيز العلاقات العسكرية مع مصر قائد عسكرى بريطانى يؤكد إلتزام بلاده بتعزيز العلاقات العسكرية مع مصر

 

مراسل«ِONA»:

ذكر بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة اليوم، الجمعة، أن مستشار أول الدفاع لشئون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية الفريق توم بكيت زار أمس، الخميس، استغرقت يومًا واحدًا حيث قابل عددا من المسئولين العسكريين المصريين من بينهم: مساعد وزير الدفاع اللواء محمد الكشكى، ليؤكد مجددا التزام المملكة المتحدة نحو مصر بصفتها شريك عسكرى فى المنطقة.

كما شهدت الاجتماعات مناقشة سبل زيادة التعاون العسكرى البريطانى المصرى من خلال المزيد من العمل المشترك لمكافحة خطر العبوات الناسفة ومن خلال استكشاف سبل زيادة الصادرات العسكرية التى ستساعد فى الحرب ضد داعش.
> وأوضح البيان أن الفريق بيكيت أكد – خلال الاجتماعات – أن المملكة المتحدة تعتبر مصر شريكًا عسكريًا هامًا فى المنطقة وفى الحرب ضد داعش، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ستظل ملتزمة بتعزيز العلاقات مع مصر. ورافق المسئول البريطانى خلال الزيارة، اللواء الطيار فى القوات الجوية المتقاعد نيجل مادوكس، الذى يعمل حاليًا المستشار العسكرى الأول لوزارة التجارة والاستثمار بالمملكة المتحدة.

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أونا

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