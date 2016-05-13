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وزير الخارجية: يجب عدم استباق نتائج التحقيق فى حادث تحطم الطائرة الروسية

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وزير الخارجية: يجب عدم استباق نتائج التحقيق فى حادث تحطم الطائرة الروسية وزير الخارجية: يجب عدم استباق نتائج التحقيق فى حادث تحطم الطائرة الروسية
دعا وزير الخارجية، سامح شكرى، لعدم القفز إلى استنتاجات حول أسباب سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، مشدداً على أهمية انتظار نتائج التحقيق.

وأضاف "شكرى" فى تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن هذه القضية تعد من القضايا الجنائية، وينظر إلى الهجوم الإرهابى كواحد من احتمالات حدوث الحادث، ولذلك لا يمكن إصدار تكهنات بشأن هذا الأمر ما لم يصدر النائب العام بيان يتعلق بشأن المسئول عن هذا الأمر.

وكان النائب العام أحال قضية تحطم طائرة ركاب روسية فى شبه جزيرة سيناء إلى نيابة أمن الدولة العليا لوجود "شبهة جنائية" فى الحادث، حيث تحطمت الطائرة فى أكتوبر الماضى بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار مدينة شرم الشيخ، المطلة على البحر الأحمر، وهو ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.


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