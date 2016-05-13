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بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه فى فرشوط بقنا

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بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه فى فرشوط بقنا بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه فى فرشوط بقنا
شيع الآلاف من أهالى مركز فرشوط جثمان الشهيد "وسام منصور أمين" ملازم بالقوات المسلحة ابن عزبة الدوادوة بقرية الدهسة، التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا، إلى مثواه الأخير، فى مشهد جنائزى مهيب، وسط تشديدات أمنية وترديد هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

وكان الآلاف من أهالى مركز فرشوط قد أدوا صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد الرحمن، والذي استشهد أمس فى عملية إرهابية بسيناء.

حضر تشييع الجنازة اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، واللواء عبد الجواد النجار السكرتير العام نيابة عن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، وعدد من القيادات العسكرية والشعبية.

جنازة شهيد فرشوط (1)

جنازة شهيد فرشوط (2)

جنازة شهيد فرشوط (3)

جنازة شهيد فرشوط (4)

جنازة شهيد فرشوط (5)

جنازة شهيد فرشوط (6)

جنازة شهيد فرشوط (7)

جنازة شهيد فرشوط (8)


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