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مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية بالمسجد الأحمدى ويوجه برفع الإشغالات

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مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية بالمسجد الأحمدى ويوجه برفع الإشغالات مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية بالمسجد الأحمدى ويوجه برفع الإشغالات
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية الخدمات الأمنية بمسجد العارف بالله سيدى احمد البدوى بطنطا للوقوف على مدى انتظام الخدمات، للوقوف على مدى جاهزية القوات ويقظتها للتعامل مع اى تداعيات امنية محتملة.

وطالبهم بشدة اليقظة وتوخى الحيطة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى مع بعض المواطنين وأستمع لشكواهم، وقام بالمرور بشارع المديرية ووجه برفع كافة الأكشاك المخالفة والإشغالات المتواجدة على الأرصفة وتحرير محاضر للمخالفين منهم والتنسيق مع محافظ الغربية للعمل على غلق المحلات والأكشاك التى تشغل الطريق العام والغير ملتزمة برفع الإشغالات من على الأرصفة التى تعوق حركة سير المشاة والمواطنين رفع كافة السيارات المخالفة والانتظار الخاطىء لتسيير الحركة المرورية.

كما تفقد مدير امن الغربية الجمعية الاستهلاكية بشارع المديرية لمتابعة سير العمل بها والأسعار التى تقدم للمواطنين وتقابل مع عدد من المواطنين لاستبيان جودة الخدمات والمنتجات التى تقدم بالمنافذ ومدى توافرها والأسعار التى تقدم بها وطالبوا بمزيد من السلع المعروضة لجودة الأصناف وانخفاض الأسعار.

ووجه العميد مدير إدارة شرطة وضباط مباحث التموين بمداومة المرور على تلك المنافذ وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى و إستنفار وتكثيف كافة الحملات التموينية الشاملة بشكل يومى والتصدى لحالات ارتفاع الأسعار وكافة المخالفات والجرائم التموينية كما قام بتفقد أعمال التجديدات والإنشاءات الحديثة بنادى ضباط الشرطـــة بطنطا وتقابل مع القوات والعمال وووجه القائمين على الأعمال بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال أقرب وقت وتسليمها، وذلك لخدمة الضبـاط وأسرهم، وتقابل مع اللواء محمد جابر مساعد المدير لشئون المالية والإدارية واللواء يحى رشدى مساعد المدير للتدريب والأفراد والعميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا.

وقام بتوعية القوات بالظروف الأمنية الراهنة التى تمر بها البلاد وما تتعرض له البلاد من مخاطر فى الآونة الأخيرة وتحقيق السيطرة الأمنية وعدم الرعونة فى معاملة الجمهور والتحلى بالكياسة وضبط النفس وارتداء الصدارى الواقية من الرصاص والخوذ الصلب والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم.

جولة لمدير أمن الغربية للمرور على الأكمنة الليلية بشوارع طنطا
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