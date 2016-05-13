قبرص ترفض طلب الجوء السياسى لخاطف الطائرة المصرية

رفضت السلطات القبرصية، اليوم الجمعة، طلبا بالحصول على اللجوء السياسى من مصرى اعترف باختطاف طائرة رحلة داخلية تابعة لشركة مصر للطيران وتحويلها إلى قبرص فى شهر مارس الماضى. وقال روبرتوس براهيميس، محامى خاطف الطائرة المصرية أن دائرة اللجوء فى قبرص اعتبرت طلب لجوء سيف الدين مصطفى (59 عاما) غير مقبول لأنه “ارتكب جريمة خطيرة” باختطافه الطائرة من طراز ايرباص 320إيه، وعلى متنها 72 راكبا وأفراد الطاقم، مهددا بحزام ناسف وهمي. وأضاف براهيميس إنه تقدم بطلب للاستئناف على القرار، وقال المحامى إن القرار خاطئ لأن موكله لابد أن يمنح صفة لاجئ قبل النظر فى أى جريمة ضده.

وزعم إبراهيميس إنه يخشى من أن مصطفى سوف “يعذب أو يقتل” على يد السلطات المصرية إذا وافقت محكمة قبرصية على طلب مصرى بتسليمه.