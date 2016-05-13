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بيان عاجل ضد وزير الداخلية لتحديد أسباب الحرائق والمستفيد منها

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بيان عاجل ضد وزير الداخلية لتحديد أسباب الحرائق والمستفيد منها بيان عاجل ضد وزير الداخلية لتحديد أسباب الحرائق والمستفيد منها

تقدم عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة النائب محمد بدوي دسوقي، ببيانٍ عاجل ضد وزير الداخلية، على خلفية اندلاع الحرائق في أماكن متفرقة بالبلاد، واختطاف رجل الأعمال السعودي بالإسماعيلية.

وأضاف دسوقي،أن هناك حالة من الرعب تنتاب الشارع المصري لما تشهده البلاد من موجه من الإرهاب المتعمد علي حد وصفه، مطالباً وزارة الداخلية بسرعة التحرك لضبط الأمن ومعرفة أسباب الحرائق.

وتساءل نائب الجيزة،هل كل هذه الحرائق من قبيل الصدفة وسببها ماس كهربائي و هل تأخرت قوات الحماية المدنية عن تأدية دورها كما جاء علي لسان أهالي منطقة العتبة، مشيراً إلي أنه لابد من معرفة من المستفيد من إثارة كل هذه البلبلة.

وطالب النائب محمد بدوي،الجهات الأمنية المختصة من زيادة التواجد الأمني بالشوارع وتطبيق النظام الإلكتروني للمراقبة أسوة بالإمارات لمعرفة أسباب هذه الحرائق وضبط الأمن،وأيضاً معرفة مختطفي رجل الأعمال السعودي “حسن آل سند”ورد مبلغ ال 5 مليون جنيه فدية،منوهاً أن مثل هذه الحوادث خطر علي الأمن القومي المصري ولها مردود سلبي علي الاقتصاد وعلي الاستثمارات الأجنبية في .

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