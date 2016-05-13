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انتخاب نائبة مسلمة رئيسا لبرلمان ولاية ألمانية

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انتخاب نائبة مسلمة رئيسا لبرلمان ولاية ألمانية انتخاب نائبة مسلمة رئيسا لبرلمان ولاية ألمانية

انتخبت محترم آراس، النائبة عن حزب الخضر الألمانى في برلمان ولاية بادن فورتمبرج، بأغلبية كبيرة رئيسا لبرلمان الولاية.

وحصلت محترم ذات الأصول التركية على 96 صوتا مؤيدا مقابل 39 صوتا رافضا لانتخابها رئيسة للبرلمان، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت. وتضمنت أربع بطاقات تصويت اسما آخر وكانت واحدة من هذه البطاقات باطلة، طبقا لما ذكرته صحيفة حريت التركية.

وشارك في التصويت جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 143 نائبا. وتعتبر الخبيرة المالية آراس أول مسلمة تترأس برلمان هذه الولاية الصناعية الغنية الواقعة جنوب ألمانيا.

وتوجهت آراس، البالغة من العمر خمسين عاما، عقب انتخابها بالشكر لأعضاء النواب معتبرة اختيارها على رأس البرلمان بمثابة “علامة على الانفتاح على العالم والتسامح ونجاح الاندماج”.

ويأتي انتخاب مسلمة على رأس برلمان ولاية بادن فورتمبرج أيضا كرسالة على إمكانية الاندماج السياسي للألمان ذوي الخلفية الأجنبية حيث لم يسبق من قبل أن ترأس البرلمان رجل أو امرأة بخلفية أجنبية.

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