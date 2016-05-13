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اشتعال 8 منازل و«جرن» لتشوين القمح في سوهاج

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اشتعال 8 منازل و«جرن» لتشوين القمح في سوهاج اشتعال 8 منازل و«جرن» لتشوين القمح في سوهاج

حريق – أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل شب في 8 منازل، بالإضافة إلى جرن لتحصيل القمح، بقرية فزارة التابعة لمركز المراغة.

و تلقى اللواء أحمد ابوالفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بإشتعال الحريق في 8 منازل، بالإضافة إلى جرن لتشوين القمح بقرية فزارة، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، و تمت السيطرة على الحريق.

وقد أسفر الحريق عن حالة اختناق لسيده، بالإضافة إلى نفوق بعض المواشي، والطيور، وكمية من المحاصيل الزراعية.

وجاري تحرير محضر بالواقعة .

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