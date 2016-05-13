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الإندبندنت: آلاف الأطفال محاصرون فى مخيم للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق

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الإندبندنت: آلاف الأطفال محاصرون فى مخيم للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق الإندبندنت: آلاف الأطفال محاصرون فى مخيم للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن نحو ثلاثة آلاف طفل فلسطينى بين المدنيين الذين يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة فى إحدى البلدات التى تحاصرها قوات النظام السورى قرب دمشق.

وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال" إن بلدة خان عياش الخاضعة لسيطرة المعارضة تمت محاصرتها تماما فى الأيام الأخيرة، مع إغلاق الطريق الوحيد الباقى للدخول والخروج من البلدة بالمدفعية الثقيلة والقناصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البلدة بها معسكر كبير للاجئين الفلسطينيين، حيث قالت إحدى جماعات الإغاثة المحلية إن ثلاثة شباب قتلوا أثناء محاولتهم الهروب فى الأيام الأخيرة مع ضرب البلدة بالقنابل المتفجرة على المخيم والمزارع المحيطة به.

وقالت سونيا خوش مدير برنامج سوريا بمنظمة أنقذوا الأطفال" إنه على الرغم من الهدنة المفترضة فى كافة أنحاء البلاد، فإن الناس لا يزالون يعيشون فى رعب الحصار والقصف.

وتابعت خوش قائلة إن سكان البلدة قالوا للمنظمة إن أغلب الأدوية والوقود والدقيق قد نفذت تقريبا، وأن الغذاء قد تضاعفت فى الأيام القليلة الماضية، ويتوقعون أن تزداد الأمور سوءا فى الأيام المقبلة.

وشددت مسئولة المنظمة المعنية بالأطفال فى كل أنحاء العالم على ضرورة فتح الطرق والوصول إلى المخيم بشكل ملح والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية فورا.

من ناحية أخرى قالت منظمة جفرا التى تقدم التعليم والدعم والمساعدة فى المخيم أن الإمدادات الأساسية تتراجع وتوقعت أن يتفاقم الوضع.


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مصر 365

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