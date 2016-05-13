الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر ويطرأ انخفاض طفيف فى درجات الحرارة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية وقد يتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 22 كم/ساعة خلال بعد الظهر والمساء وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصل 38 كم/ساعة على البحر .



> البحر .. متوسط الى مضطرب الموج .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة وستة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثامنة و 51 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الواحدة واربع دقائق ظهرا.

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 38 27 60 10 .

> دبي 37 28 50 15 .

> الشارقة 38 24 55 15.

> عجمان 38 28 55 15.

> أم القيوين 37 27 55 15 .

> رأس الخيمة 37 24 50 10 .

> الفجيرة 38 30 75 25.

> العين 40 28 40 10 .

> ليوا 42 25 55 10 .

> الرويس 38 27 65 20 .

> السلع 38 27 70 35.

> دلما 36 28 75 35 .

> طنب الصغرى 35 27 85 40 .

> طنب الكبرى 35 27 85 40 .

> أبوموسى 36 28 75 35.