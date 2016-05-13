أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر ويطرأ انخفاض طفيف فى درجات الحرارة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية وقد يتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 22 كم/ساعة خلال بعد الظهر والمساء وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية  / 15 - 30 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصل 38 كم/ساعة على البحر .


> البحر .. متوسط الى مضطرب الموج .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة وستة أقدام بالعمق  .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثامنة و 51 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الواحدة واربع دقائق ظهرا.
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    38       27              60       10 .
> دبي                        37      28              50       15 .
> الشارقة                   38      24              55       15.
> عجمان                    38      28              55       15.
> أم القيوين                37       27             55        15 .
> رأس الخيمة             37       24             50        10 .
> الفجيرة                   38       30             75       25.
> العين                     40       28              40       10 .
> ليوا                       42      25               55       10 .
> الرويس                  38      27               65       20 .
> السلع                    38       27               70       35.
> دلما                      36      28               75       35 .
> طنب الصغرى          35      27               85       40 .
> طنب الكبرى            35      27               85       40 .
> أبوموسى               36       28               75       35.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية