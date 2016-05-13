وفاة شاب مواطن في حادث مروع بالشارقة

توفي شاب مواطن إثر تدهور مركبته في حادث مروع وقع فجر الجمعة على طريق نزوى- المدام بالشارقة.

وأفادت الشرطة ان بلاغا ورد إلى مركز شرطة المدام يفيد بوقوع حادث تدهور مركبة على طريق نزوى، وعليه انتقلت دوريات الشرطة وفرق الانقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من التخطيط المبدئي للحادث أن مركبة انحرفت عن مسارها الطبيعي ما أدى إلى تدهورها بعد اصطدامها بقوة بعمود إنارة ووفاة قائدها في موقع الحادث نتيجة الإصابة البليغة التي تعرض لها، والناتجة عن قوة الاصطدام . وتم تحويل الجثمان الى مستشفى الذيد لتسليمه الى ذويه .

وطالبت الشرطة مرتادي الطريق من قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وعدم تجاوز السرعات المحددة والانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق.