الفريق أسامة عسكر يطلق إشارة بدء موسم صيد الأسماك فى بحيرة البردويل

افتتح الفريق أسامة عسكر، قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، ويرافقه اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، المرحلة الأولى من تطوير بحيرة البردويل، وصالة التصدير المتطورة، التى تم اعتمادها للتصدير وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبى بعد حصولها على التقارير والشهادات اللازمة.

واستعرض اللواء حمدى بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية أعمال المشروع الجديد ومراح التطوير التى شهدها على مدار الأشهر الماضية، وجهود القوات المسلحة فى تطوير منطقة بحيرة البردويل فى موانيها المختلفة، موجها الشكر والتقدير لأهالى سيناء الشرفاء، الذين دعموا جهود القوات المسلحة فى إعادة بحيرة البردويل إلى عصورها السابقة، وشاركوا فى جميع أعمال التطوير من بناء وإنشاءات.

وأعلن بدين أن العام المقبل سوف يشهد أعمال تنمية وتطوير فى سيناء خاصة بعد صدور تعليمات من رئيس الجمهورية، بتطوير وتنمية تلك البقعة الغالية من أرض مصر، لافتا إلى أنه تم عمل دراسات لإنشاء نادى للتجديف ومراكب الصيد، وقرية للصيادين إلى جانب افتتاح مصنع للثلج فى منطقة بئر العبد بشمال سيناء يوم 28 مايو الجارى.

وكشف اللواء بدين أن القوات المسلحة أنشأت محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 600 متر مكعب فى اليوم الواحد لخدمة أهالى منطقة "اغزوان" فى بئر العبد انطلاقا من حرص القوات المسلحة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير مياه نظيفة لهم.

وأضاف بدين: "كل ما وعدنا به تم والباقى سيتم تباعا، ولولا صيادين سيناء وصيادين البردويل، والنواب الموجودين فى هذه المنطقة المباركة، وتكتاتفهم، وتحديهم للشائعات والمكائد، ما كان هذا المشروع الضخم.

واستطرد بدين: "القوات المسلحة تبنى ولا تهدم، تساعد ولا تأخذ، وهذه شيمة الفرسان، ونحن نجى ثمار عام مضى، القوات المسلحة تعمل فى العديد من المناطق، فى شرق التفريعة وبركة غليون فى كفر الشيخ، وندرس تنمية جميع البحيرات قارون والبرلس وغيرها.

وأكد بدين أن القوات المسلحة لها دور كبير فى تنمية سيناء وتحت أمر كل طفل ورجل وامراة فى الحرب من أجل التنمية، قائلا: "محاربة الإرهاب الحقيقية تكون من خلال التنمية".

وأشاربدين إلى أن القوات المسلحة نجحت خلال العام الماضى من تطهير 3500 طن عوائق ومخلفات من بحيرة البردويل، وقد تم تطهير البواغيز، وقنوات إشعاعية وتم إزالة 32 مبنى ورفع كفاءة 18 مبنى قديم وبناء 34 مبنى جديد.

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