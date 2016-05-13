وزير الآثار: فتح 5 مقابر بالأقصر للزيارة مجانًا

مراسل – «ONA»

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الدولة لشئون الآثار، اليوم الجمعة، عن فتح 5 مقابر أثرية جديدة للزيارة أمام السياح الأجانب والمصريين مجانًا حتى نهاية سبتمبر القادم .

جاء ذلك عل هامش افتتاح 3 مقابر أثرية بمنطقة دير المدينة بالقرنة غرب الأقصر برفقة السفير الأمريكى بالقاهرة ستيفن بيكروفت والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر وعدد من قيادات المنطقة الأثرية​ ​.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى، مدير آثار الأقصر، أن الوزير قرر فتح مقابر “أمون نخت” و”نب ان ماعت” و”خع ام ترى”، والتى تحمل ارقام 218 و219 و220 وهى مقابر لعمال في دير المدينة مجانًا بعد ضمها لمقبرة باشى دو بنفس سعر التذكرة وهو 15 جنيها فقط.

كما تقرر فتح مقبرتى نفر رمبت ونفر سيخرو مجانًا بعد ضمهما لمقبرة جحوتى بسعر 30 جنيه .