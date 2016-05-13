بريطانيا تخلي مدينة «باث» من سكانها بسبب قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

أ

بلغت السلطات البريطانية مئات من سكان مدينة باث، بضرورة مغادرة منازلهم، وأماكن عملهم، بعد العثور على قنبلة غير منفجرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وتزن 225 كيلوجراما تحت فناء مدرسة.

وأجلت الشرطة السكان، لمسافة 300 متر حول القنبلة التي عثر عليها خلال أعمال بناء في مدرسة رويال الثانوية المهجورة، وقضى البعض ليليتهم في ساحة لسباقات الخيل بالمنطقة.

وفي السياق، قال كفين ثاتشر، كبير مفتشي شرطة أفون وسومرست، اليوم، إن خبراء المفرقعات يعملون على تأمين القنبلة، ومن المقرر نقلها خارج المدينة، حيث من الممكن تفجيرها بأمان.

كما قالت الشرطة إن بعض السكان ربما لا يتمكنوا من العودة حتى غدا السبت.

تعرضت بريطانيا لقصف شديد من قبل الألمان خلال الحرب، ويتم أحيانا العثور على قذائف غير منفجرة خلال أعمال البناء.