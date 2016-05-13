الثلاثاء.. انعقاد مؤتمر للكشف عن الطفرات الحديثة لعلاج أورام الجهاز الهضمى

تعقد الجمعية الدولية لأورام الجهاز الهضمى وأورام المسالك البولية IGLUC مؤتمرها الدولى الخامس، برئاسة الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بكلية طب عين شمس.

قال الدكتور هشام الغزالى رئيس المؤتمر إنه سيتم عقد مؤتمر صحفى على هامش المؤتمر الدولى، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 مايو الجارى، مؤكدا أن المؤتمر سيناقش الطفرات التى حدثت فى علاج أورام الجهاز الهضمى، والتشخيص الجينى لكل مريض، وظهور العلاجات الحديثة التى ساعدت فى زيادة نسب شفاء أورام الجهاز الهضمى المتأخرة إلى أكثر من 70%، بالإضافة إلى الإعلان عن اعتماد علاج جديد لأورام المعدة غير المستجيبة للعلاج الكيميائى لأول مرة منذ 15 عاما.

جدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه كل من الدكتور محمود المتينى عميد طب عين شمس والدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بكلية طب عين شمس، والدكتور أسامة حتة أستاذ الأشعة التداخلية بطب عين شمس والدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى والدكتورة هبة الظواهرى أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام .

- "الجمعية المصرية للجهاز الهضمى" يستعرض أحدث طرق التغلب على الأورام بالدعامات