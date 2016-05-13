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بالاسماء.. حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن البحر الأحمر

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بالاسماء.. حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن البحر الأحمر بالاسماء.. حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن البحر الأحمر

مراسل – «ONA»

أجرى اللواء عادل التونسي، مدير أمن البحر الأحمر، حركة تنقلات محدوة بين ضباط المديرية بين الإدارات المختلفة.

شملت الحركة، الرائد خالد إبراهيم من مشرف غرفة عمليات النجدة البحر الأحمر إلى نائب مأمور قسم القصير، والنقيب أحمد سعد من قسم الأمن بالمديرية إلى إدارة مرور البحر الأحمر، والنقيب عامر دسوقي من النجدة إلى إدارة مرور البحر الأحمر، والنقيب صبحي محمد من قسم سفاجا إلى إدارة التأمين السياحي، والنقيب عماد السيد من إدارة التأمين السياحي إلى قسم سفاجا.

كما شملت حركة التنقلات 11 ضابط آخر تم نقلهم إلى الإدارات الشرطية المختلفة في سفاجا والقصير ومرسى علم ورأس غارب.

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