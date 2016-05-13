كاهيل: لا أتخيل تشيلسي بدون تيري.. هو جيرارد فريقنا

أبدى جاري كاهيل مدافع تشيلسي ومنتخب إنجلترا حزنه لرحيل جون تيري زميله وقائد تشيلسي المحتملة بنهاية الموسم الجاري.

إدارة تشيلسي أكد في شهر يناير الماضي أن عقد جون تيري قد لا يجدد عقده مع النادي، وأن الأمر متروكا لأنطونيو كونتي المدرب المقبل للفريق.

وفي وقت أصبح فيه مصير جون تيري مبهما، فربما يكون قد خاض أخر مباراة بقميص تشيلسي بالفعل حين تعرض للطرد في مباراة توتنام.

وقال كاهيل في تصريحات لـ "سكاي سبورت": "لا أتخيل غرفة تغيير الملابس بدون جون تيري، أعتقد أن رحيله لن يعوض".

وأضاف "تلك النوعية من اللاعبين يملكون الجودة كلاعبين والشخصية القوية، فمثلما كانوا يملكون ستيفن جيرارد في ليفربول نحن نملك جون تيري".

كاهيل أتبع "تلك هي كبيعة الحياة وكل لاعب سيأتي يوما ويقرر اعتزاله أو رحيله عن الفريق".

ويخوض تشيلسي أخر مبارياته هذا الموسم يوم غدا السبت أمام ليستر سيتي بطل الدوري.