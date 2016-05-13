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ليكيب: سيتي يجتمع مع كانتي.. لكن اللاعب يفضل فريقا أخر

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ليكيب: سيتي يجتمع مع كانتي.. لكن اللاعب يفضل فريقا أخر ليكيب: سيتي يجتمع مع كانتي.. لكن اللاعب يفضل فريقا أخر

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن اجتماع نادي مانشستر سيتي مع أحد نجوم نادي ليستر سيتي وهو نوجولو كانتي لضمه في الصيف المقبل.

كانتي كان ركيزة أساسية في الفريق الذي صنع التاريخ ورفع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا مع المدير الفني الإيطالي كلاوديو رانييري.

وقالت الصحيفة إن مانشستر سيتي يرغب في الفوز بخدمات اللاعب الذي يتم تصنيفه بالأرقام كأفضل قاطع للكرات في الدوريات الخمس الكبرى خلال السنتين الماضيتين.

واجتمع سيتي مع كانتي مرتين في محاولة لإغراء اللاعب بعقد كبير، خاصة أن ليستر سيتي لا يستطيع رفض رحيل النجم الفرنسي إن وصل للنادي عرض يتجاوز 25 مليون يورو.

لكن اللاعب بحسب تقرير الصحيفة الفرنسية يفضل الانتظار والانتقال إلى أرسنال.

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