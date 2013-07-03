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دعوات بتدخل دولى للضغط على إسرائيل لفتح معابر قطاع غزة

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دعوات بتدخل دولى للضغط على إسرائيل لفتح معابر قطاع غزة دعوات بتدخل دولى للضغط على إسرائيل لفتح معابر قطاع غزة

دعت اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة اليوم، فى رسالة بعثت بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ورئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولز، للتدخل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة فى ظل تصاعد الأزمات الإنسانية والصحية والاقتصادية الخطيرة.

وناشد جمال الخضرى رئيس اللجنة رئيس البرلمان الأوروبى بالتدخل الفورى للضغط على إسرائيل لفتح كافة معابر غزة بشكل منتظم والسماح بدخول كافة أنواع البضائع والمستلزمات دون قوائم ممنوعات، والسماح بالاستيراد والتصدير، وتابع، "هذا هو الحل الوحيد لحل الأزمات المتفاقمة والخطيرة بغزة".

وقال الخضرى، "إن الحصار الإسرائيلى الذى دخل غزة عامه السابع فى ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشها قرابة مليونا فلسطينى غاية فى الصعوبة ازدادت مؤخرا فى ظل إغلاق إسرائيل المعابر التجارية وإبقائها على معبر وحيد (كرم أبو سالم) لا يفى بالاحتياجات الأساسية".

وشدد على تفاقم أزمات نقص مواد البناء والمواد الخام والمواد الأساسية، حيث تمنع إسرائيل دخولها إلا بكميات قليلة جدا لا تكفى لسد الاحتياجات. وأشار إلى أن هذا النقص الخطير تسبب بضرر قطاعات صحية وإنسانية واقتصادية بصورة كبيرة وقد يعنى فى حال استمراره سقوط ضحايا خاصة فى ظل الحديث عن القطاع الصحى.

وجدد الخضرى التأكيد على أن حصار غزة مخالف للاتفاقيات الدولية التى يجب أن تلتزم بها إسرائيل، وأنها تتعامل مع القضية الفلسطينية ومع غزة دون اهتمام بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق.

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مصر 365